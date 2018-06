Rus redt het niet tegen Vandeweghe

Coco Vandeweghe heeft Arantxa Rus de weg versperd naar de derde ronde van het Libéma Open in Rosmalen. De als eerste geplaatste Amerikaanse, winnares van het toernooi in 2014 en 2016, versloeg de 27-jarige Nederlandse met 7-6 (4) 6-3.

Rus had in de eerste ronde in een lange driesetter gewonnen van de Russische Ekaterina Aleksandrova. Tegen de Amerikaanse nummer zestien van de wereld deed de tennisster uit Monster lange tijd goed mee. Zowel in de eerste als in de tweede set knokte ze zich terug van een 2-0-achterstand. De tiebreak in de eerste set ging echter alsnog naar Vandeweghe. De Amerikaanse pakte op 4-3 in de tweede set opnieuw een break en serveerde de partij vervolgens uit.