Topman Red Bull weer lovend over Verstappen

Max Verstappen heeft ,,domme critici” de mond gesnoerd met zijn vlekkeloze race in de Grand Prix van Canada. ,,Hij deed niets fout en dat is wat wij van hem verwachten. Max presteerde en hij gaf het juiste antwoord”, aldus topman Helmut Marko van het Formule 1-team van Red Bull op de website van Autosport.

Marko, de man die Verstappen op jonge leeftijd binnenhaalde bij de Oostenrijkse renstal, loofde het optreden van de Limburger, die als derde finishte in de race. ,,Hij was de snelste in alle trainingen, kwalificeerde zich als derde voor de race en deed helemaal niets fout. Er was zelfs geen krasje te zien op de auto.”

Verstappen lag onder vuur na een reeks van incidenten in voorbije races en zelfs Marko was na de Grand Prix van Monaco, waar de Nederlander zijn bolide tijdens een training aan gort reed, kritisch naar zijn oogappel. ,,Hij zal de races toch iets anders moeten benaderen”, was toen zijn oordeel. Na de race in Canada was hij weer een en al lof.