Ulissi houdt vier Nederlanders net achter zich

De Italiaan Diego Ulissi heeft de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van Team Emirates was de snelste van een grote groep, die op de slotklim naar Leukerbad om de ritwinst spurtte. Liefst vier Nederlanders finishten bij de eerste tien. Tom-Jelte Slager eindigde keurig als derde, vlak voor Wilco Kelderman (vierde) en Bauke Mollema (vijfde). Sam Oomen werd negende.

De Australiër Richie Porte zat ook bij de voorsten en nam de leiderstrui over van zijn Zwitserse teamgenoot Stefan Küng, die moest lossen op de laatste col. Kelderman klom naar de tweede plek in het algemeen klassement op 20 seconden. Oomen is de nieuwe nummer drie met dezelfde tijdachterstand als zijn kopman van Team Sunweb.

De etappe van Gstaad naar Leukerbad telde 155 kilometer en bevatte drie stevige cols. Een vluchtgroep van zes kreeg wel ruimte, maar zo weinig dat aan de voet van de laatste klim alle klassementsrenners al in de frontlinie zaten. Op een kleine 7 kilometer van de meet sprong Mikel Landa weg. De Spanjaard van Movistar had een machtsgreep in zijn hoofd, maar zijn benen waren niet sterk genoeg. Op luttele honderden meters van de finish werd hij ingerekend.

Ulissi beschikte over de beste sprintbenen bergop, met de Spanjaard Enrico Mas in zijn kielzog. Slagter passeerde vlak voor de meet nog Kelderman. De vijfde Nederlander in de eerste groep was kopman Steven Kruijswijk van Lotto-Jumbo. Hij arriveerde als elfde. In het algemeen klassement is Kruijswijk de derde Nederlander op de dertiende plaats, 53 seconden achter Porte.

De zesde etappe op donderdag voert het peloton over 186 kilometer van Fiesch naar Gommiswald met onderweg twee zware beklimmingen.