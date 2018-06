Vermoeide Nadal zegt Queen’s af

Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het grastoernooi van Queen’s, volgende week in Londen. De Spaanse tennisser is vermoeid en neemt even een rustperiode, liet hij de organisatie weten. Nadal won zondag voor de elfde keer het Franse Open op Roland Garros.

,,Het spijt me voor de organisatie en de fans die me graag in actie wilden zien, maar op advies van mijn artsen moet ik luisteren naar mijn lichaam. Queen’s is een geweldig toernooi en ik bewaar goede herinneringen aan mijn zege in 2008, maar het is een lang gravelseizoen geweest voor mij”, aldus de nummer één van de wereld.

Nadal zegde vorig jaar om dezelfde reden ook af voor Queen’s, een van de grastoernooien die de profs gebruiken als voorbereiding op Wimbledon.