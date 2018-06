Bouhanni spurt naar ritzege Occitanie

De Franse spurtbom Nacer Bouhanni heeft de openingsrit van La Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De renner van Cofidis troefde in de massasprint zijn ploegmaat Christophe Laporte af. Een fotofinish moest de winnaar uitwijzen.

De vierdaagse Franse rittenkoers La Route d’Occitanie is de nieuwe naam van de Route du Sud. De eerste etappe voerde het peloton van Cap-Découverte naar Ségala Carmaux over 168 kilometer. De rit mondde uit in een sprintgevecht tussen de teamgenoten Bouhanni en Laporte, voor wie veel op het spel staat. Cofidis wijst een van de twee aan als kopman voor de sprints in de Tour de France.