Farah loopt marathon van Chicago

De Britse toploper Mo Farah loopt dit najaar de marathon van Chicago, een van de Majors. De race op 7 oktober wordt zijn derde over de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De viervoudig olympisch kampioen op de lange afstanden (twee keer 5000 en twee keer 10.000 meter) eindigde dit voorjaar als derde in de marathon van Londen in een Brits record van 2.06.21.

Farah nam vorig jaar afscheid van de baanatletiek met goud op de 10.000 meter bij de WK in Londen. Dat was zijn zesde gouden WK-medaille. De organisatie van de marathon van Chicago legde ook de Amerikaan Galen Rupp vast voor de komende editie. Rupp won vorig jaar in Chicago; hij is een oud-trainingsmaatje van Farah.

De Keniaan Dennis Kimetto heeft het parcoursrecord van 2.03.45 in bezit.