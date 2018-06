Groenewegen wint in Slovenië

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. Hij was de snelste in de sprint van een rit over 152 kilometer van Maribor naar Rogaska Slatina.

Groenewegen finishte vlak voor de Italiaan Matteo Pelucchi. De Australiër Caleb Ewan eindigde als derde. Mark Cavendish kwam niet verder dan de zesde plaats. Marcel Kittel werd slechts 27e.

Benjamin Hill is de nieuwe leider in het algemeen klassement. De Australiër nam de leiderstrui over van Simone Consonni, de Italiaanse winnaar van de eerste etappe.

Groenewegen kon zich tijdens de eerste etappe niet met de sprint bemoeien omdat hij werd opgehouden door een valpartij. De Nederlandse topsprinter bereidt zich in Slovenië voor op de Ronde van Frankrijk, waar hij vorig jaar de laatste etappe in Parijs op zijn naam schreef.

De Amsterdammer won eerder dit seizoen al drie etappes in de Ronde van Noorwegen en twee ritten in de Ronde van Algarve. Ook schreef hij de tweede etappe van Parijs-Nice, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in de Ronde van Dubai op zijn naam.