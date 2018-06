Ritzege Kragh Andersen in Zwitserland

De Deense wielrenner Sören Kragh Andersen heeft de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De renner van Team Sunweb ontsnapte in de bergrit over 186 kilometer van Fiesch naar Gommiswald in het korte laatste klimmetje naar de finish uit een groep met vluchters en kwam solo over de meet.

De Australiër Richie Porte gebruikte dat klimmetje voor een succesvolle uitbraak, waardoor hij zijn leidende positie in het algemeen klassement van de rittenkoers uit de World Tour verstevigde. De kopman van BMC liep 12 seconden uit op de Nederlanders Wilco Kelderman en Sam Oomen, die nu op 32 seconden de nummers twee en drie zijn.

Hun teamgenoot Kragh Andersen was mee in de groep renners die vroeg in de etappe ontsnapte en na de beklimmingen van de Furka Pass en Klausen Pass nog altijd een riante voorsprong op het peloton had. Met nog ruim 50 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong ruim 4 minuten.

Hoewel de helpers van Porte hard op kop van het peloton fietsten, slaagden de vroege vluchters erin tot de laatste kilometers vooraan te blijven. De kopgroep was toen wel uitgedund tot acht renners. Kragh Andersen plaatste op de korte klim naar de finish een venijnige versnelling en was los. Hij kwam met 10 seconden voorsprong op de Australiër Nathan Haas als eerste over de meet. Porte rukte door zijn tempoversnelling op naar de zesde plaats op 27 seconden van de winnaar.

Kelderman en Oomen zaten in de groep die 39 seconden na Kragh Andersen arriveerde. In die groep zaten ook Bauke Mollema en Steven Kruijswijk.

De Ronde van Zwitserland vervolgt vrijdag met een etappe over 170 kilometer die na een lange klim eindigt in Arosa.