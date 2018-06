Team Brunel winnaar in Zweden

Team Brunel heeft de tiende etappe in de Volvo Ocean Race (VOR) gewonnen. De zeilploeg van schipper Bouwe Bekking kwam donderdagavond als eerste aan in de Zweedse finishplaats Gothenburg. De vloot van zeven boten was afgelopen zondag in Cardiff van start gegaan voor een tocht over 1300 zeemijl (ruim 2400 kilometer).

De Spaanse boot Mapfre kwam als tweede over de finishlijn. De achterstand op Team Brunel was minder dat 2 minuten. Door dit resultaat beginnen beide teams met 65 punten als koplopers aan de laatste etappe.

Het Dongfeng Race Team, met Carolijn Brouwer aan boord, begon als klassementsleider aan de tiende etappe. De Chinese boot komt waarschijnlijk als vierde aan in Zweden. Dat zou betekenen dat ook Dongfeng, met 64 punten en nog een bonuspunt te goed, met hetzelfde aantal punten als Brunel en Mapfre aan de laatste opdracht begint.

De elfde en laatste etappe richting Den Haag start op 21 juni in Gothenburg. Het is de kortste etappe (700 zeemijl) van deze zeilrace om de wereld, met de eindzege in de VOR op het spel.