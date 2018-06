Tennisser Coria acht maanden geschorst

De Argentijnse tennisser Federico Coria is acht maanden geschorst, waarvan zes voorwaardelijk, voor het overtreden van de regels die gelden om matchfixing tegen te gaan. De tenniswaakhond TIU legde hem deze straf op, plus een boete van 10.000 dollar.

De 26-jarige Coria werd in juli 2015 gevraagd om tegen betaling met opzet een set te verliezen in een partij bij een future-toernooi in het Italiaanse Sassuolo. Later dat jaar was de jongere broer van voormalige wereldtopper Guillermo Coria nogmaals benaderd om in ruil voor geld wedstrijden te verliezen.

Coria, de huidige nummer 301 van de wereld, ging er niet op in. Maar omdat hij verzuimde de pogingen tot omkoping en wedstrijdvervalsing te melden, vond de tenniswaakhond een straf op zijn plaats. Coria had ook een telefoon die gold als bewijs, teruggezet in de fabrieksinstellingen.