Bogaerts slaat Red Sox met homerun naar zege

Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een overwinning geholpen in de Amerikaanse Major League. De Arubaanse honkballer, international van Oranje, sloeg in de wedstrijd tegen Seattle Mariners een homerun in de zesde inning. Die verre klap van Bogaerts bleek genoeg voor de winst: 2-1.

Het betekende voor de 25-jarige korte stop van de Red Sox zijn tiende homerun dit seizoen in de MLB. Bogaerts heeft zijn totaal van vorig seizoen daarmee nu al geƫvenaard. Het persoonlijk record van de Arubaan staat op 21 homeruns, twee jaar geleden geslagen.

De Oranje-international trok in Seattle niet alleen de aandacht met zijn homerun, maar ook met verdedigende acties. Bogaerts wist twee keer met een dubbelspel twee man van de Mariners uit te krijgen.