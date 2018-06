Flipkens opnieuw te sterk voor Bertens

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinales van het Libéma Open te bereiken. De als derde geplaatste Nederlandse tennisster ging vrijdag op het gras in Rosmalen in drie sets onderuit tegen Kirsten Flipkens: 4-6 7-6 (6) 1-6. Het was voor de Belgische al de vierde overwinning in vijf ontmoetingen met Bertens, die het toernooi dinsdag was gestart met een moeizame zege op Natalia Vichljantseva.

Bertens, die het liefst op gravel speelt en op gras moeilijk uit de voeten kan, begon de partij op het Autotron goed. De huidige nummer 21 van de wereld plaatste bij 1-1 de eerste break, maar verloor vervolgens vier games op rij. Bertens kwam nog wel terug tot 5-4, maar moest de openingsset toch laten aan Flipkens, waarmee ze donderdag de halve finales van het dubbelspel bereikte.

Ook de tweede set begon Bertens met een break. De Belgische mondiale nummer 60 sloeg direct terug. Tot 6-6 (met voor beide speelsters nog een break) ging het gelijk op. Bertens kwam in de tiebreak terug van een ruime achterstand en zorgde ervoor dat een derde set nodig was om de beslissing te brengen.

Het spel van Bertens bleef te wisselvallig. Flipkens maakte minder fouten en had in de derde set vanaf het begin het initiatief. Een dubbele break achterstand kwam de Wateringse, die twee weken terug in de derde ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld, niet meer te boven (1-6).

Flipkens speelt later op vrijdag in de kwartfinales tegen de als achtste geplaatste Wit-Russische Arina Sabalenka.