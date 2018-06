Toronto Raptors schuift assistent door

Toronto Raptors heeft Nick Nurse gepromoveerd tot hoofdcoach. Nurse werkte de afgelopen vijf jaar als assistent bij de Canadese basketbalclub, die uitkomt in de Amerikaanse topcompetitie NBA. De vijftigjarige Amerikaan volgt Dwane Casey op, die moest vertrekken nadat de Raptors in de tweede ronde van de play-offs waren overklast door de Cleveland Cavaliers van LeBron James (0-4).

Twee dagen voor zijn ontslag was de 61-jarige Casey uitgeroepen tot coach van het jaar in de NBA. Hij had de Raptors in de reguliere competitie met een clubrecord van 59 overwinningen naar de eerste plaats in de Eastern Conference geleid. De ambitieuze ploeg uit Toronto wil dolgraag eens kampioen worden in de NBA. De afstraffing door James en diens ploeggenoten in de play-offs kostte Casey zijn baan. De Amerikaan werd begin deze week aangesteld als nieuwe coach van Detroit Pistons.