Beste hockeyster ter wereld weer naar SCHC

De beste hockeyster ter wereld speelt komend seizoen voor SCHC. De Argentijnse aanvoerster Delfina Merino gaat voor de derde keer aan de slag in Bilthoven. Merino kwam in de seizoenen 2010-2011 en 2016-2017 ook al uit voor ‘Stichtsche’. Afgelopen jaar speelde de Argentijnse in eigen land.

Merino werd aan het begin van dit jaar uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. De 28-jarige aanvalster veroverde in 2010 met haar land de wereldtitel, twee jaar later verloor ze met Argentinië de olympische finale bij Londen 2012 van Oranje.

,,Stichtsche is in Nederland echt mijn club”, zegt Delfino. ,,Ik kijk er naar uit om weer deel uit te maken van het team.” SCHC versterkte zich eerder al met de Nederlandse international Laurien Leurink, die overkomt van Laren. Ook Anna de Geus, international van Jong Oranje, komt naar Bilthoven.