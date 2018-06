Jarige Mickelson krijgt straf op US Open

De Amerikaanse golfer Phil Mickelson heeft weinig plezier beleefd aan zijn 48e verjaardag. De vijfvoudig majorwinnaar worstelde op de banen van Shinnecock Hills, waar het US Open wordt gespeeld, met de wind en met zichzelf. Toen Mickelson op de dertiende hole van dichtbij een ogenschijnlijk simpele putt miste, overtrad hij de regels.

De gelouterde Amerikaan zag zijn bal langs het putje rollen en holde er achteraan. Nog voor de bal tot stilstand was gekomen, sloeg Mickelson er nogmaals tegenaan. Dat is tegen alle golfregels in en kostte hem twee strafslagen. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, miste de topgolfer daarna nogmaals een putt. Hij moest zodoende tien slagen invullen op zijn scorekaart, terwijl vier het baangemiddelde is. Het kwam Mickelson ook op kritiek te staan. ,,Ik heb een golfer van wereldklasse nog nooit zoiets geks zien doen”, zei Curtis Strange, tweevoudig winnaar van het US Open.

Mickelson weet dat hij ook dit jaar de Amerikaanse major weer niet gaat winnen. Met een totaal van 227 slagen na drie dagen staat hij bijna onderaan. De Amerikaan mist alleen het US Open nog op zijn uitpuilende erelijst.