Federer stap dichter bij honderdste titel

Roger Federer lijkt op tijd in vorm voor Wimbledon. De 36-jarige Zwitserse tennisser schreef zondag het ATP-toernooi van Stuttgart op zijn naam en staat nu op 98 titels. Federer rekende in de finale in Duitsland af met de Canadees Milos Raonic: 6-4 7-6 (3). De wedstrijd duurde 1 uur en 18 minuten.

Federer keert maandag terug op de eerste plaats van de wereldranglijst . De twintigvoudig grandslamkampioen, die het hele gravelseizoen inclusief Roland Garros oversloeg, raakte die positie op 21 mei kwijt aan de Spanjaard Rafael Nadal.

Tegen Raonic sloeg Federer in de eerste set bij 1-1 toe. Het was voor het eerst dit toernooi dat de als zevende geplaatste Canadees zijn eigen service niet wist te behouden. In het vervolg van de partij vielen geen breaks meer te noteren. Federer bleek in de tiebreak de sterkste.