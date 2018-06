Gasquet pakt in Rosmalen vijftiende ATP-titel

Richard Gasquet heeft bij het grastoernooi van Rosmalen voor de vijftiende keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi gewonnen. Met Jeremy Chardy als tegenstander van Gasquet kende het Libéma Open een Franse finale. De als tweede geplaatste Gasquet was in twee sets te sterk: 6-3 7-6 (5).

De 31-jarige Gasquet kent zijn generatie- en landgenoot Chardy door en door. Waar Chardy in zijn carrière slechts één ATP-titel won (2009) was Gasquet een stuk succesvoller, met bijvoorbeeld twee halve finaleplekken op Wimbledon. Chardy, nummer 72 van de wereld, is echter in vorm en won vorige week een challengertoernooi in Londen. Ook wist hij dit jaar voor het eerst van Gasquet te winnen.

In de zesde onderlinge ontmoeting was Gasquet echter een stuk stabieler. Na snelle games in de beginfase was het Gasquet die zijn eerste breakkans als eerste benutte. Chardy brak direct terug maar tegen een volgende break kon hij niets meer terugdoen.

Chardy kreeg kansen maar verprutste die. Zo leek het in de tweede set uit te draaien op een beslissende derde maar Chardy gaf een voorsprong uit handen. Twee setpunten kreeg de 31-jarige Chardy toen hij op 5-4 serveerde voor de set. Gasquet gaf de tweede set nog niet gewonnen en sleepte er een tiebreak uit. Gasquet, dertigste van de wereld, maakte uiteindelijk minder fouten en wint voor het eerst het toernooi in Rosmalen.

Na tien jaar speelde Gasquet weer eens in Rosmalen en een dag voor zijn 32e verjaardag leverde dat ook nog een ATP-titel op. ,,Ik heb mezelf een cadeautje gegeven”, lachte Gaquet na afloop bij de prijsuitreiking. ,,Dit vind ik toch wel een mooi toernooi en grote spelers hebben hier in het verleden gewonnen. Volgend jaar ben ik zeker terug”, aldus Gasquet die de Luxemburger Gilles Müller opvolgt als winnaar in Rosmalen.

Bij de vrouwen won de Servische Aleksandra Krunic de finale van de Belgische Kirsten Flipkens. Het is haar eerste WTA-titel.