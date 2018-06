Gasquet pakt in Rosmalen vijftiende ATP-titel

Richard Gasquet heeft bij het grastoernooi van Rosmalen voor de vijftiende keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi gewonnen. Met Jeremy Chardy als tegenstander van Gasquet kende het Libéma Open een Franse finale. De als tweede geplaatste Gasquet was in twee sets te sterk: 6-3 7-6 (5).

De 31-jarige Gasquet kent zijn generatie- en landgenoot Chardy door en door. Waar Chardy in zijn carrière slechts één ATP-titel won (2009) was Gasquet een stuk succesvoller, met bijvoorbeeld twee halve finaleplekken op Wimbledon. Chardy, nummer 72 van de wereld, is echter in vorm en won vorige week een challengertoernooi in Londen. Ook wist hij dit jaar voor het eerst van Gasquet te winnen.

In de zesde onderlinge ontmoeting was Gasquet echter een stuk stabieler. Chardy kreeg kansen maar verprutste die. De nummer dertig van de wereld maakte uiteindelijk minder fouten en wint voor het eerst het toernooi in Rosmalen.