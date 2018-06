Johnson levert in op US Open

Golfer Dustin Johnson is op de derde dag van het US Open zijn voorsprong kwijtgeraakt. Hij was de derde ronde begonnen met een voorsprong van vier slagen, maar de sterke wind die in de middag opstak op de baan van Shinnecock Hills in Southampton bracht Johnson in de problemen.

Uiteindelijk noteerde hij een score van 77 slagen. Johnson moet nu de leiderspositie delen met zijn landgenoten Daniel Berger (66 slagen), Tony Finau (66 slagen) en titelverdediger Brooks Koepka (72 slagen).

Johnson was niet de enige die moeite had met de omstandigheden. Phil Mickelson, die 81 slagen nodig had, raakte zo gefrustreerd dat hij tegen een nog bewegende bal sloeg.