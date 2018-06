Krunic klopt vermoeide Flipkens in finale

Tennisster Aleksandra Krunic heeft voor het eerst een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De 25-jarige Servische deed dat zondag in Rosmalen, waar ze in de eindstrijd van het Libéma Open afrekende met de Belgische Kirsten Flipkens: 6-7 (0) 7-5 6-1.

Krunic, de nummer 55 van de wereld, kwam in de tweede set een break achter en de partij leek gespeeld. Ze sloeg op 3-4 echter terug, pakte de set en trok de partij alsnog naar zich toe. Krunic profiteerde in de beslissende set van de vermoeidheid van Flipkens, die vijf jaar geleden ook al in de eindstrijd van het grastoernooi van Rosmalen stond en toen verloor van de Roemeense Simona Halep.

De 32-jarige Belgische moest vrijdag, vanwege regenval een dag eerder, twee partijen in het enkelspel en een wedstrijd in het dubbelspel afwerken.