Küng wint tijdrit, eindzege voor Porte

De Australische wielrenner Richie Porte heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 33-jarige coureur van BMC liet zijn leidende positie in de afsluitende tijdrit niet meer in gevaar komen. Zijn Zwitserse teamgenoot Stefan Küng was de sterkste in de rit tegen de klok over 34,1 kilometer, met start en finish in Bellinzona.

Küng legde de chronorit af in 39 minuten en 44 seconden. Hij was negentien tellen sneller dan de Deen Søren Kragh Andersen (Sunweb). De Amerikaan Tejay van Garderen (BMC) eindigde als derde op 23 seconden. De BMC-renners waren de Zwitserse etappekoers uit de UCI WorldTour begonnen met winst van de ploegentijdrit.

Met Wilco Kelderman, Sam Oomen en Steven Kruijswijk eindigden er drie Nederlanders in de top tien. Kelderman begon als nummer drie van het klassement aan de tijdrit, maar zakte terug naar plek vijf in de eindstand. Kelderman gaf ruim anderhalve minuut toe op Küng en werd in het klassement gepasseerd door de Deen Jakob Fuglsang en de Spanjaard Enric Mas.

Fuglsang eindigde op 1.02 van Porte als tweede in het klassement, de Colombiaan Nairo Quintana hield de schade in de tijdrit beperkt en werd derde. Kelderman moest in het eindklassement 1 minuut en 21 seconden toegeven op Porte, die de Sloveen Simon Spilak opvolgt als winnaar in Zwitserland. Oomen eindigde op de zevende plek (op 1.52), Kruijswijk werd achtste (1.59). Vorig jaar mocht Kruijswijk als nummer drie nog het podium op in Zwitserland. Bauke Mollema zakte van de tiende naar de twaalfde plaats, met een achterstand van 3.16.

,,De Ronde van Zwitserland was een belangrijk doel voor mij op weg naar de Tour”, zei Porte. ,,Dat ik hier win, geeft aan dat het met mijn vorm wel goed zit.”