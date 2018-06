Motorcoureur Bendsneyder crasht in Barcelona

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft weinig plezier beleefd aan de Grote Prijs van Catalonië. De negentienjarige Rotterdammer kwam in de kwalificatie van de Moto2 al niet verder dan de 26e tijd en viel in de race al in de eerste ronde uit. Samen met twee andere coureurs schoof Bendsneyder kort na de start onderuit. Twee weken terug viel de Nederlander bij de Grote Prijs van Italië op Mugello uit met een technisch probleem.

De Fransman Fabio Quartararo pakte op het Circuit de Catalunya zijn eerste overwinning in het WK. De negentienjarige coureur reed vanaf poleposition naar de zege. De Portugees Miguel Oliveira kwam als tweede over de finish. De KTM-coureur, die vanaf de zeventiende startplek naar voren was gereden, verkleinde in het WK de achterstand op de Italiaanse leider Francesco Bagnaia tot één punt. Bagnaia (Kalex) kwam op het Spaanse circuit niet verder dan de achtste plaats.