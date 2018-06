Titel in Nottingham voor Barty

Ashleigh Barty heeft bij het grastoernooi in Nottingham aan de verwachtingen voldaan. De als eerste geplaatste tennisster uit Australië veroverde haar tweede titel op de WTA Tour. De 22-jarige speelster versloeg in de finale de vijf jaar oudere Johanna Konta uit Groot-Brittannië in drie sets: 6-3 3-6 6-4. De partij duurde ruim 2 uur.

In de derde set leverde Konta in de vierde game haar service in (3-1). Barty kon in de zevende game op eigen opslag de marge echter niet vasthouden (4-3). In de tiende game wist de Australische op de service van Konta toch nog toe te slaan. Ze benutte haar tweede matchpoint.

Barty en Konta stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in Nottingham, toen in de kwartfinale. Konta won die partij toen met 6-3 7-5.

Barty, de nummer 17 van de wereld, won vorig jaar in Kuala Lumpur haar eerste WTA-titel.