Valverde pakt eindzege in Zuid-Frankrijk

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft de eindzege gepakt in La Route d’Occitanie, de etappekoers in Zuid-Frankrijk die voorheen bekend stond als de Route du Sud. De 38-jarige alleskunner van Movistar had zaterdag de koninginnenrit gewonnen en daarmee de leiding gepakt in het klassement.

Valverde ging zondag in de slotrit naar Cazouls-lès-Béziers ook weer in de aanval, samen met landgenoot Luis León Sánchez. De twee veteranen werden vlak voor de finish echter ingerekend door het jagende peloton. Ondanks al zijn inspanningen wist Valverde in de oranje leiderstrui nog zelfs bijna de massasprint te winnen. Hij werd op de streep net geklopt door de Fransman Anthony Roux van Groupama-FDJ. De Spanjaard mocht zich wel op het podium laten huldigen als winnaar van de ronde.

Valverde schreef eerder dit jaar al de rondes van Valencia, Abu Dhabi en Catalonië op zijn naam.