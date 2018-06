Coach weg na winst Stanley Cup

Coach Barry Trotz heeft ontslag genomen bij de Washington Capitals, kort nadat de ijshockeyclub de Stanley Cup had gewonnen. Amper twee weken geleden leidde Trotz de Capitals in de finale langs Vegas Golden Knights. Sinds zijn komst in 2014 was de 55-jarige coach uiterst succesvol in Washington.

,,We zijn zeer teleurgesteld dat hij vertrekt, maar bedanken hem voor vier geweldige jaren met het winnen van de Stanley Cup als absoluut hoogtepunt”, zei de club in een verklaring.

Het was voor de eerste keer dat de club uit de Amerikaanse hoofdstad de belangrijkste prijs in de profcompetitie NHL pakte.

Naar verluidt kon Trotz het niet eens worden met de club over de voorwaarden van een nieuw contract.