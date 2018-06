Opmerkelijke comeback Haase tegen Sousa

Tennisser Robin Haase heeft de eerste ronde van het grastoernooi in het Duitse Halle op wonderbaarlijke wijze doorstaan. Uit een vrijwel geslagen positie vocht de Haagse prof zich terug in de partij tegen de Portugees João Sousa en wist te winnen in drie sets: 4-6 7-5 6-4.

De Nederlandse nummer 43 van de wereld en de Portugese nummer 47 waren aan elkaar gewaagd, maar Haase moest wel van ver komen. Hij stond in de tweede set bij een achterstand van 5-4 op het punt de partij te verliezen, maar redde zich door drie wedstrijdpunten weg te werken en vervolgens het breakpoint te benutten.

Die plotselinge ommekeer gaf Haase nieuw elan en in de derde en beslissende set maakte hij het af, ook al leverde hij nog een opslagbeurt in. Sousa stribbelde bij 5-4 achter nog lang tegen en overleefde vier matchpoints, maar de Nederlander gaf de partij niet meer uit handen. Hij treft in de tweede ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut.