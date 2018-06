Roosen maakt Tourploeg LottoNL-Jumbo compleet

Timo Roosen maakt de Tourploeg van LottoNL-Jumbo compleet. De 25-jarige Brabander werd maandag als achtste en laatste renner gepresenteerd door de Nederlandse wielerploeg. Roosen deed de afgelopen twee jaar ook mee aan de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar moest hij twee dagen voor de finish in Parijs opgeven vanwege maagklachten.

LottoNL-Jumbo presenteerde iedere dag via Twitter een renner voor de Tour. Met sprinter Dylan Groenewegen en de klimmers Steven Kruijswijk, Robert Gesink en de Sloveen Primoz Roglic staat de Nederlandse formatie op 7 juli met heel wat troeven aan de start in de Vendée. Antwan Tolhoek en de Noor Amund Grøndahl Jansen debuteren namens LottoNL-Jumbo in de belangrijkste etappekoers van het jaar. De Duitser Paul Martens was de afgelopen jaren al een vaste waarde in de Tourploeg.

Lars Boom is de eerste reserve. De Brabander onderging begin dit jaar een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen.