Bardet kent zijn helpers in de Tour

De Franse wielerploeg AG2R heeft de renners gepresenteerd die kopman Romain Bardet weer aan een podiumplaats moeten helpen in de Tour de France. De 27-jarige klimmer stond de afgelopen twee jaar steeds op het podium in Parijs: in 2016 als nummer twee, vorig jaar als nummer drie van het eindklassement. Bardet won in de laatste drie edities van de Tour steeds een etappe.

De kopman van AG2R-La Mondiale krijgt hulp van vijf landgenoten: Alexandre Geniez, Alexis Vuillermoz, Tony Gallopin, Pierre Latour en Axel Domont. De Belgische kampioen Oliver Naesen en de Zwitser Silvan Dillier, ook nationaal kampioen, maken de Tourploeg compleet.

,,Het waren geen makkelijke keuzes, want de ploeg wordt sterker en sterker”, zei teambaas Vincent Lavenu. ,,We hebben sterke renners gekozen die Romain kunnen helpen. We zijn niet de favoriet, maar we kunnen de race wel moeilijk maken.”