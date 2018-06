Lange schorsing Kicker voor matchfixing

De Argentijnse tennisser Nicolas Kicker (25) heeft een lange schorsing opgelegd gekregen vanwege matchfixing. De Tennis Integrity Unit (TIU) heeft hem voor zes jaar geschorst, waarvan drie jaar voorwaardelijk.

Uit onderzoek van de TIU is gebleken dat hij in 2015 twee wedstrijden op het challengercircuit heeft gemanipuleerd: een duel in juni 2015 in het Italiaanse Padova en een partij in september 2015 in het Colombiaanse Barranquilla.

Kicker werd op 24 mei al schuldig bevonden door een rechtsorgaan in Miami. De TIU kwam dinsdag met de straf. Hij mag tot 24 mei 2021 niet in actie komen op het professionele circuit.

De Argentijn is de nummer 84 van de wereld. Hij won nog geen ATP-toernooi maar al wel drie challengers. In januari haalde de Zuid-Amerikaan de derde ronde op de Australian Open.