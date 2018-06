Movistar begint met drie kopmannen aan Tour

De Spaanse wielerploeg Movistar begint op 7 juli met liefst drie kopmannen aan de Tour de France. Met Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mikel Landa beschikt Movistar over drie wielrenners die allemaal voor het podium willen gaan. Ploegleider Eusebio Unzue wijst in de loop van de Tour mogelijk één kopman aan, maar hij laat zijn renners in eerste instantie vrij om ook tegen elkaar te strijden.

,,De eerste week, met ook de kasseienrit, zal heel interessant worden”, zei Unzue op het hoofdkantoor van Movistar, waar hij zijn voorselectie van tien renners bekend maakte. De Colombiaanse klimmer Quintana en de Spanjaarden Valverde en Landa zijn al zeker van een plek in de Tourploeg. ,,Misschien dat we na de eerste week beslissen om alles op één kopman te zetten. Als het lastig wordt om een kopman aan te wijzen, is dat een luxeprobleem voor ons.”