Murray verliest bij rentree op Queen’s

Andy Murray heeft zijn rentree op de tennisbaan niet met een overwinning kunnen opluisteren. De Schot verloor in de eerste ronde van het grastoernooi op Queen’s van Nick Kyrgios. De Australiër was met 2-6 7-6 (4) 7-5 te sterk.

Murray speelde vorig jaar op Wimbledon zijn laatste partij. Hij kreeg in de aanloop van dat toernooi al last van een heup. Hij nam na zijn nederlaag in de kwartfinales rust. Eind 2017 leek hij na een lange pauze hersteld, maar na een demonstratiepartij in Abu Dhabi kreeg hij toch weer last. In januari van dit jaar onderging hij een heupoperatie.

Hij had aanvankelijk zijn rentree willen maken bij het toernooi in Rosmalen. Maar hij meldde zich begin juni af omdat hij nog niet fit genoeg was. Op Queen’s durfde hij het wel aan. Hij begon sterk tegen Kyrgios door de eerste set te pakken. In het tweede bedrijf kwam hij op achterstand maar vocht zich terug. In de tiebreak was de winst toch voor Kyrgios. In de beslissende set werkte Murray nog twee wedstrijdpunten weg, maar op zijn derde kans maakte Kyrgios het af.