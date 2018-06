Formule 1 doet er drie jaar bij in Spa

De fans van Max Verstappen zijn nog zeker de komende drie jaar verzekerd van een Formule 1-race dichtbij huis. Het contract met het circuit Spa-Francorchamps voor de Grote Prijs van België is verlengd tot en met 2021.

,,Het is een mooie deal”, zei Pierre-Yves Jeholet, de minister van Economische Zaken in Wallonië. ,,We behouden een evenement dat goed is voor onze regionale economie en wereldwijde uitstraling oplevert.” Vooral de Nederlandse fans van Verstappen hebben de kaartverkoop de afgelopen jaren flink omhoog gekrikt.

De race in België is een van de oudste op de kalender en geldt nog altijd als een van de spectaculairste. ,,De Formule 1 breidt wereldwijd uit, maar moet zijn solide roots in Europa wel behouden. Spa-Francorchamps maakt deel uit van een prachtige geschiedenis”, aldus Chloe Targett-Adams, hoofd promotie bij de Formule 1.