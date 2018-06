Hinault roept op tot staking bij start Froome

De Franse wielerlegende Bernard Hinault (63) heeft in de slepende ‘dopingzaak’ van de Britse coureur Chris Froome hard stelling genomen. ,,Hij zou niet aanwezig mogen zijn bij de start van de Ronde van Frankrijk op 7 juli. Simpelweg omdat hij positief heeft getest. Als hij wel aan de start verschijnt, moeten de andere deelnemers weigeren om van start te gaan”, betoogde de vijfvoudige tourwinnaar in een Franse krant.

Bij Froome werd vorig jaar in de Ronde van Spanje een veel te hoge waarde van het anti-astmamiddel salbutamol in zijn lichaam aangetroffen. De 33-jarige Brit won die Vuelta, en vorige maand de Ronde van Italiƫ. Hij aast volgende maand op zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Volgens de internationale wielerunie UCI zal het vonnis in de langdurige affaire waarschijnlijk niet voor de start van de Tour de France bekend zijn. Froome, die ontkent dat hij fout is geweest, mag daardoor nog altijd deelnemen aan wedstrijden. ,,Ze hadden veel eerder moeten zeggen tegen hem: je bent gepakt, dus je mag voorlopig niet racen”, oordeelde Hinault.