Murray nog onzeker over Wimbledon

De verloren driesetter tegen Nick Kyrgios op Queen’s heeft er stevig ingehakt bij Andy Murray. De nederlaag in zijn eerste tennispartij na een blessureperiode van bijna een jaar bracht de Schot aan het twijfelen over de nabije toekomst. ,,Ik kan op dit moment niets uitsluiten, zelfs niet of ik op Wimbledon kan spelen”, liet Murray weten na zijn langverwachte rentree.

Murray (31) onderging begin dit jaar nog een heupoperatie. De voormalig nummer 1 van de wereld – nu afgezakt naar nummer 156 – wilde aanvankelijk zijn rentree maken in het grastoernooi van Rosmalen, maar zag daar van af. De partij tegen AustraliĆ«r Kyrgios op het gras van Queen’s in Londen duurde bijna drie uur. ,,Ik heb nu eenmaal niet veel getraind en voel me nu behoorlijk stijf en moe. Op zich logisch als je na zo’n lange tijd je eerste wedstrijd op gras tennist, maar het is wel van belang goed te kijken hoe het lichamelijk herstel verloopt.”

Wimbledon begint op 2 juli. Murray won het Londense grand slam twee keer.