Sky blij met vrijspraak Moscon

De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon is vrijgesproken van opzettelijk duwen van de Zwitser Sébastien Reichenbach. Volgens de internationale wielrenunie UCI is er geen bewijs gevonden voor de aanklacht van de renner van FDJ. Team Sky, de werkgever van Moscon, reageerde verheugd. ,,Het waren ernstige beschuldigingen. We zijn blij dat er een streep kan onder deze zaak en Gianni zich weer kan concentreren op het fietsen”, aldus Sky.

Reichenbach klaagde Moscon aan voor een opzettelijk duw vorig jaar tijdens de Tre Valli Varesine. De Zwitser brak daardoor zijn elleboog en was lang uitgeschakeld. Volgens hem was het kwade opzet. Reichenbach speelde vorig jaar een rol in de schorsing die Moscon kreeg na het maken van racistische opmerkingen tijdens de Ronde van Romandië. ,,Dit is een afrekening voor mijn tweet, die tot zijn schorsing leidde.”

De UCI liet de zaak uitzoeken door een onafhankelijk panel. Dat kwam na het horen van diverse betrokkenen tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is voor opzet en liet Moscon onbestraft.