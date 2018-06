Djokovic maakt indruk tegen Dimitrov

Tennisser Novak Djokovic heeft op het toernooi van Queen’s met overmacht Grigor Dimitrov van het gras geslagen en zich geplaatst voor de kwartfinale. De ongeplaatste twaalfvoudig winnaar van een grandslam versloeg de Bulgaar in twee sets, 6-4 6-1. Dimitrov was in Londen als tweede geplaatst. Het was voor de Serviër zijn eerste zege op een speler uit de top tien sinds mei.

Djokovic is door een blessure aan een elleboog inmiddels afgezakt naar de 22e positie op de ranking. ,,Ik had het geluk dat Grigor in de eerste set enkele dubbele fouten maakte, die mij over het dooie punt hielpen”, zei Djokovic. ,,Wat dat betreft zat het mee. Het gaf mij wel het vertrouwen een zeer goede tweede set te spelen.”

De meeste spelers zijn in voorbereiding op Wimbledon.