Hassan en Visser ontbreken op NK atletiek

Sifan Hassan en Nadine Visser hebben zich afgemeld voor de NK atletiek van de komende dagen in Utrecht. Middenafstandloopster Hassan is nog altijd niet volledig hersteld van een knieblessure en hordeloopster Visser heeft lichte hamstringklachten, aldus de Atletiekunie.

Hassan veroverde in maart op de WK indoor nog brons op de 1500 meter, maar begon daarna te sukkelen met haar knie. Ze heeft nog geen wedstrijden gelopen in de buitenlucht. Hassan is wel al geplaatst voor de EK later deze zomer in Berlijn en kan daar uitkomen op de 1500 en 5000 meter.

Visser verbeterde onlangs in Stockholm het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep de 12,77 uit 1989 van Marjan Olyslager eindelijk uit de boeken en zette het nieuwe record op 12,71 seconden.

Ook Rutger Smith heeft zich afgemeld. De discuswerper wilde zich op de NK plaatsen voor de EK in Berlijn, maar hij is ziek geweest en voelt zich nog niet sterk genoeg.