Kroatië plaatst zich ten koste van Argentinië

Kroatië heeft zich in groep D van het WK in Rusland al na twee wedstrijden geplaatst voor de achtste finales. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic versloeg het onthutsend zwakke Argentinië met 3-0. De openingstreffer kwam op naam van Ante Rebic, die in de 53e minuut een blunder van doelman Willy Caballero op fraaie wijze afstrafte. Luka Modric besliste het grimmige duel in de tachtigste minuut met een afstandsschot.

In de extra tijd zorgde Ivan Rakitic voor de pijnlijke 3-0. Kort daarvoor had hij uit een vrije trap nog op de lat geschoten.

Kroatië, dat in het eerste groepsduel Nigeria met 2-0 versloeg, kan met zes punten het ticket voor de volgende ronde niet meer mislopen. Argentinië daarentegen staat er met slechts één punt heel slecht voor. De WK-finalist van 2014 moet de laatste groepswedstrijd tegen Nigeria hoe dan ook winnen om de kleine kans op kwalificatie nog te kunnen benutten.