Luiten heeft meer tijd nodig

De rentree van golfer Joost Luiten op de Europese Tour laat langer op zich wachten. De Rotterdammer, die last heeft van een polsblessure, wilde volgende week zijn rentree maken bij het Frans Open. Hij heeft echter nog wat meer tijd nodig om volledig te herstellen.

,,Ik ben donderdag weer naar het ziekenhuis geweest om mijn pols te laten checken en het gaat langzaam de goede kant op”, liet Luiten weten. ,,Er zit nog wel wat vocht bij het gewricht, maar de symptomen die gepaard gaan met de polsblessure zijn duidelijk minder geworden. De pols is ook een stuk sterker dan een paar weken terug. Dat is positief, maar trainen of spelen zit er voorlopig nog niet in.”

Luiten weet nog niet wanneer hij weer tegen een balletje kan slaan. ,,Dat valt gewoon niet te zeggen. Ik moet vooral rust houden en geduldig zijn. Ik ga me ook niet meer richten op een bepaald toernooi. Te vroeg beginnen heeft sowieso geen zin, dan zit ik zo weer geblesseerd thuis.”