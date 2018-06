Mitchelton zet alles op Adam Yates in Tour

Zijn tweelingbroer Simon stortte tijdens de Ronde van Italië helemaal in met de roze trui om zijn schouders, nu mag Adam Yates het gaan proberen in de Tour de France. De 25-jarige Brit gaat als kopman van Mitchelton-Scott de Franse etappekoers in. Yates krijgt een ervaren ploeg mee, waarvan alleen de Australiër Michael Hepburn debuteert in de Tour. Omdat alles in dienst staat van de klassementsambities van Yates, blijft sprinter Caleb Ewan thuis.

De Britse kopman begint aan zijn derde Tour de France. Yates eindigde twee jaar geleden op de vierde plaats. Hij ontving toen in Parijs de witte trui als beste jongere. Vorig jaar deed Adam Yates niet mee en was zijn tweelingbroer Simon de beste in het jongerenklassement. Simon Yates leek vorige maand in de Giro op weg naar de eindzege, maar met drie ritzeges op zak stortte hij in de slotweek helemaal in.

Mitchelton-Scott was aanvankelijk van plan om de Tour in te gaan met twee doelen: het klassement van Yates en sprintsucces met Ewan. ,,Maar op basis van de resultaten dit seizoen hebben we besloten volledig in te zetten op de ambities van Yates”, schrijft de Australische ploeg. De Brit eindigde dit jaar hoog in Tirreno-Adriatico (vijfde), de Ronde van Californië (vierde) en het Critérium du Dauphiné (tweede). Hij won in de Dauphiné de slotetappe op de Mont Blanc.

Yates krijgt vier Australiërs met zich mee: Luke Durbridge, de veertigjarige Mathew Hayman, Damien Howson en Hepburn. De ploeg bestaat verder uit de Nieuw-Zeelander Jack Bauer, Daryl Impey uit Zuid-Afrika en de Spanjaard Mikel Nieve.