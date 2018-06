Brazilië aast op revanche in Rusland

In de eerste WK-wedstrijd op vrijdag aast Brazilië op revanche. De vijfvoudige wereldkampioen kon in de openingswedstrijd tegen Zwitserland (1-1) nog niet imponeren. In het duel met Costa Rica, dat om 14.00 uur in Sint-Petersburg begint, moet de ploeg van bondscoach Tite gaan excelleren.

Brazilië kan in elk geval aantreden met smaakmaker Neymar. De getalenteerde aanvaller kon tegen Zwitserland het verschil nog niet maken en sloeg daarna een training over, omdat hij weer last had van de voet waaraan hij eerder dit jaar was geopereerd.

Na het duel tussen Brazilië en Costa Rica (poule E) zijn in groep D Nigeria en IJsland aan de beurt (17.00 uur in Volgograd). Beide landen kunnen met een overwinning een flinke stap zetten naar de achtste finales. Kroatië (zes punten) is al geplaatst, Argentinië (één punt) bungelt.

De WK-avond wordt in Kaliningrad afgesloten door Servië en Zwitserland (aanvang: 20.00 uur). Servië, dat in poule E opende met een zege van 1-0 op Costa Rica, is met een tweede overwinning zeker van de volgende ronde.