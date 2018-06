Ghafoor: alles op de 400 meter

Madiea Ghafoor zet alles op de 400 meter bij de EK atletiek in augustus in Berlijn. De Amsterdamse sprintster liep ook de limiet op de 200 meter (23,16), maar dicht zichzelf meer kansen toe op de dubbele afstand. ,,De 400 is mijn afstand, altijd geweest’’, zei Ghafoor in Utrecht bij de NK, waar ze vrijdag haar race in de halve finales eenvoudig won en zich plaatste voor de finale op zondag.

Haar dikke persoonlijke record van 51,60, dat ze begin juni bij de FBK Games liep, bewijst vooralsnog haar gelijk. Het is de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse op de 400 meter. Ghafoor komt in de buurt van het twintig jaar oude Nederlands record van 51,35 van Ester Goossens. En met haar 51,60 staat ze vierde op de Europese ranglijst, dus dat biedt perspectief voor de titelstrijd in Berlijn.

,,Ik hou me niet bezig met ranglijsten en ook niet met het record, want ik wil mezelf niet te veel druk opleggen. Ik moet eerst maar eens de series zien door te komen op de EK en dan zie ik verder wel. Zo benader ik het. Natuurlijk is de finale het doel. Die tijd bij de FBK Games was goed, maar ik liep zeker nog niet de ideale race. Er zit nog meer in”, aldus Ghafoor, die zondag voor haar eerste nationale titel outdoor gaat. Ze is al wel vijfvoudig Nederlandse kampioene indoor op de 400.