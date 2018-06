Herstelde Krajicek weer terug op tennisbaan

Tennisster Michaëlla Krajicek gaat het opnieuw proberen. De 29-jarige Krajicek is zo goed als hersteld van haar zesde knieoperatie en maakt volgende maand haar rentree op de baan. Waar dat is, maakte ze niet bekend. Alleen dat het toernooi op 16 juli begint.

,,Ik heb tegenspoed, pijn, twijfels en angsten overwonnen en ben nooit het geloof in mezelf kwijtgeraakt, zelfs niet na zes operaties aan mijn knie. Dat is zelfs voor mij best gek”, schrijft Krajicek op Twitter. ,,Met een grote glimlach op mijn gezicht kondig ik mijn terugkeer aan op de ITF en WTA Tour. Wat de resultaten in de komende weken en maanden ook mogen zijn, dit is zeker het moment in mijn carrière (en misschien wel mijn leven) waar ik het meest trots op ben.”

De zus van Wimbledon-kampioen Richard Krajicek tobt al jarenlang met fysieke problemen. De tennisster won in februari een ITF-toernooi in Italië en werd kort daarna geselecteerd voor de Fed Cup, maar Krajicek moest zich afmelden bij captain Paul Haarhuis omdat ze wéér een operatie aan haar rechterknie moest ondergaan. De voormalige nummer dertig van de wereld, nu afgezakt naar plek 740, fungeerde onlangs als ambassadrice van het grastoernooi in Rosmalen. Krajicek veroverde daar twaalf jaar geleden haar derde en nog altijd laatste WTA-titel.