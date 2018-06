Martina spurt naar zevende titel 100 meter

Churandy Martina heeft voor de zevende keer in zijn sprintloopbaan het goud veroverd op de 100 meter bij de NK atletiek. De atleet van Curaçao spurtte op een kille en winderige atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht naar de titel in 10,43 seconden.

Voormalig honkballer Chris Garia, die deze winter al verraste met de indoortitel op de 60 meter én deze zomer op de EK in Berlijn mag starten op de 100 meter, finishte als tweede in 10,53. Joris van Gool werd derde in 10,61.

Martina liep dit seizoen nog niet onder de limiet van 10,30 seconden. ,,Maar ik ben regerend Europees kampioen, dus ik mag sowieso starten. Het was koud en er stond veel wind tegen. Dus ik heb laten zien dat ik snel heb gelopen en mijn best heb gedaan.’’