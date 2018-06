Murray via Eastbourne naar Wimbledon

Tennisser Andy Murray doet volgende week mee aan het ATP-toernooi van Eastbourne. De tweevoudig winnaar van Wimbledon (2013 en 2016) nam vrijdag gretig een wildcard in ontvangst voor het Engelse grastoernooi. Murray maakte deze week op Queen’s zijn rentree na bijna een jaar afwezigheid, maar verloor direct in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios.

Murray (31) heeft wedstrijden nodig om weer in vorm te komen en gaat daarom naar Eastbourne. ,,Ik heb hier in 2006 voor de Daviscup gespeeld en weet dat de banen en faciliteiten excellent zijn”, zei de Schot. ,,Het was goed om op Queen’s mijn rentree te maken, ik hoop daar in Eastbourne op voort te bouwen.”

De voormalige nummer 1 van de wereld stond elf maanden aan de kant vanwege een slepende heupblessure. In Eastbourne moet blijken of hij begin volgende maand kan meedoen aan Wimbledon.