Van Dam raakt leiding kwijt in Thailand

Golfster Anne van Dam is de leiding kwijtgeraakt op het Ladies European Thailand Championship. De Arnhemse had voor haar tweede ronde 71 slagen nodig, vier meer dan donderdag. Met een totaal van 138 doet Van Dam wel nog volop mee in de strijd om de eindzege in Pattaya.

De Zweedse golfster Lynn Carlsson ging rond in 65 slagen en meldde zich daarmee aan kop van de ranglijst. Carlsson staat net als Pauline Del Rosario van de Filipijnen op een totaal van 137. Van Dam en de Thaise Kanyalak Preedasuttijit volgen op één slag.

De 22-jarige Nederlandse produceerde vrijdag drie birdies, maar moest daar ook twee bogeys tegenover zetten. ,,Eerlijk gezegd voelde het een stuk beter dan een ronde van -1”, zei Van Dam. ,,In de eerste ronde vielen de putts wel, maar nu lukte het steeds niet. Dat was best teleurstellend.”