Van der Breggen langer bij Boels-Dolmans

Wielrenster Anna van der Breggen fietst ook de komende seizoenen voor Boels-Dolmans Cycling Team. De olympisch kampioene heeft haar contract met twee jaar verlengd.

,,Ik ben blij met het getekende contract bij Boels-Dolmans,” reageert Van der Breggen. ,,Deze ploeg, met fantastische mensen en enthousiaste sponsoren, helpt ons in alles om zo goed mogelijk te zijn in wat we doen. Ik voel me hier dan ook thuis en hoop de succesreeks op deze manier ook de komende tijd weer voort te kunnen zetten.”

Van der Breggen was het afgelopen anderhalf jaar erg succesvol bij Boels-Dolmans. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen, het Ardennendrieluik, de Waalse Pijl en de Giro Rosa. Van der Breggen volgt het voorbeeld van wereldkampioen Chantal Blaak, die haar contract bij Boels-Dolmans eerder dit jaar tot 2020 verlengde.