Van der Wart manager langebaanschaatsen KNSB

Freek van der Wart vierde zelf heel wat successen als shorttracker, maar hij gaat zich nu als manager bij de Nederlandse bond KNSB bezighouden met het langebaanschaatsen. De dertigjarige Zuid-Hollander volgt Emiel Kluin op als disciplinemanager. ,,In het langebaanschaatsen liggen enorm veel uitdagingen”, zegt Van der Wart. ,,Mijn passie voor de schaatssport is nog enorm en die wil ik graag inzetten om met name de topsport weer nieuwe impulsen te geven.”

Van der Wart was als shorttracker succesvol op de iets meer dan 111 meter lange baan. Hij werd in 2013 kampioen van Europa en veroverde met de Nederlandse aflossingsploeg drie Europese titels en in 2014 de wereldtitel. Dat was kort nadat Van der Wart in de olympische finale van Sotsji 2014 al in de eerste bocht onderuit was gegaan. Oranje miste daardoor een medaille.

Een zware enkelblessure kostte Van der Wart de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018. Hij zette begin dit jaar een punt achter zijn carrière.