Verstappen derde in tweede training Frankrijk

Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk als derde afgesloten. Daarmee verbeterde de twintigjarige coureur zich ten opzichte van de eerste training op Circuit Paul Ricard, toen hij slechts tot de zevende tijd was gekomen.

Verstappen zette 1.33,271 als beste rondetijd neer. Daarmee was hij nipt sneller dan in de ochtend (1.33,331). Lewis Hamilton was 0,732 sneller dan de Nederlander, die ook nog zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich moest dulden. De Mercedes-coureur kwam tot 1.32,539 en was daarmee iets langzamer dan in de eerste training.

Opvallend was de crash van de Mexicaan Sergio Pérez. De coureur raakte bij een bocht naar links zijn linkerachterwiel kwijt en verloor de macht over het stuur op het circuit in het Franse plaatsje Le Castellet, nabij Marseille.