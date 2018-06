Boete Force India om los wiel

Het Formule 1-team Force India moet een boete betalen. De stewards bij de Grote Prijs van Frankrijk legden de renstal een boete van liefst 100.000 euro op, al is een groot deel daarvan (85.000 euro) voorwaardelijk. Force India kreeg die straf omdat bij de Mexicaanse coureur Sergio Pérez vrijdag tijdens de tweede vrije training zijn linkerachterwiel losliet en over de baan rolde.

Pérez was bezig aan een snelle ronde toen hij in een bocht naar links ineens zijn wiel verloor. De Mexicaan verloor daardoor de macht over het stuur en ramde een reclamebord langs de baan. Hij ontsnapte aan een zware crash. Het losgeraakte wiel rolde een flink eind over het circuit.

De stewards hadden Pérez voor straf naar achteren kunnen zetten op de startopstelling, maar besloten het bij een boete te laten omdat zowel de coureur als zijn team er weinig aan kon doen. Het wiel bleek door een productiefout losgeraakt te zijn. Als het in de komende twaalf maanden nogmaals fout gaat bij Force India, moet de renstal wel flink betalen.